В разведке Британии высказались об ударе по Кременчугу и ситуации на востоке

Россияне все еще готовы принимать высокий уровень побочного ущерба, когда планируют поразить какую-то цель.

В разведке Великобритании высказались о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге, а также о ситуации на востоке Украины. Данные публикует британское Минобороны на своей странице в Twitter.

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Так, согласно сводке разведчиков, есть реальная вероятность того, что удар по ТЦ в Кременчуге был направлен на попадание в другой объект, а именно в находящуюся неподалеку инфраструктуру.

Подчеркивается, что и раньше российские неточные удары приводили к массовым жертвам среди мирных украинцев. В пример приводится удар по железнодорожной станции в Краматорске 9 апреля 2022 года.

В британской разведке считают, что планировщики рашистов все еще готовы принимать высокий уровень побочного ущерба, когда видят военную необходимость в поражении какой-то цели.

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"Почти наверняка Россия продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских передовых сил", – сказано в публикации.

Говоря об обстановке на фронтах, эксперты указывают на Лисичанск. Российские оккупанты все еще пытаются окружить город. Начиная с 25 июня им даже удалось продвинуться на 2 км неподалеку от местного НПЗ, что к югу от города.

Напомним, ранее в Минобороны Украины называли цель ракетных ударов России по Украине.

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