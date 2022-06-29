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Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область
Иллюстративное фото / dnipr.gp.gov.ua

Сегодня ночью, 29 июня, российские оккупанты вновь обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В частности, враг нанес артиллерийские удары по Зеленодольской и Широковской общинам. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В селе Великая Костромка в результате вражеского обстрела повреждена линия электропередач. Село частично осталось без электричества. Энергетики пока не могут там приступить к работе из-за того, что в районе опасно.

Нужно отметить, что российские оккупанты каждый день обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего погибших и раненых мирных жителей, а также разрешений гражданской инфраструктуры в Апостоловском и Криворожском районах.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего погибли 2 мирных жителя.

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