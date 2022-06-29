Зеленский прокомментировал болезнь Путина

У него "действительно большая болезнь", говорит глава государства.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о болезни российского диктатора Владимира Путина. Его слова прозвучали в интервью американскому каналу NBC.

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Так, журналист поинтересовался у Зеленского о слухах о том, что Путин болен раком.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, – ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь до таких пыток. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека", – сказал Зеленский.

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Президент также подчеркивает, что многие в окружении Путина "именно больные". У этих людей излишние амбиции и неуважение к международному праву и жизни людей.

"Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное – это болтовня и не очень интересно", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал признать РФ спонсором терроризма.

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