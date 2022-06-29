Мошенники сняли с карт украинцев 100 млн грн под видом помощи от ЕС

Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Киберполицейские разоблачили и задержали участников преступной группы, которые присвоили 100 млн гривен украинцев под видом социальных выплат из Евросоюза. Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

По данным следствия, 9 человек создали и администрировали более 400 фишинговых сайтов для получения банковских данных граждан. Через эти сайты украинцам предлагали сформировать заявку на получение денежной помощи от стран Евросоюза.

По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опрос и указывали свои банковские реквизиты. Затем фигуранты незаконно выводили деньги с карточек. По предварительным данным, от действий мошенников пострадали более 5000 человек. Общая сумма убытков – более 100 млн гривен.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) УК Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве полиция за мошенничество задержала лидера политической партии.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Мошенники сняли с карт украинцев 100 млн грн / npu.gov.ua