Россия недооценила Украину: Зеленский видит в этом позитив

Против российских оккупантов боролись даже обычные люди, не военные, говорит он.

Решив напасть на Украину, российский диктатор Владимир Путин недооценил нашу страну на разных уровнях. Украине это дало определенную фору. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

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"Думаю, они в целом недооценили Украину, все по-разному, на разных уровнях. Я думаю, что это с одной стороны позитив", – говорит президент.

По словам Зеленского, если бы в России осознавали, что он останется и не покинет страну, что останется власть, что люди будут выходить на улицы и защищать свои дома голыми руками, то оккупанты готовились бы к войне еще масштабнее.

Глава государства подчеркивает, что недооценка со стороны РФ его не оскорбляет. Это, наоборот, дало нашей стране фору и то время, которое было нужно, чтобы избивать врага и деоккупировать украинские территории.

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Зеленский указывает, что на Западе разведки ожидали захвата Украины за 3 дня.

"Это сложно оценить, если это не касается тебя лично. Как бы себя ведем в таких сложных ситуациях, некоторые люди были в шоке и боролись, обычные люди, не военные", – резюмировал он.

Напомним, ранее президент предложил исключить Россию из Совбеза ООН.

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