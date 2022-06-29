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Россия недооценила Украину: Зеленский видит в этом позитив

Против российских оккупантов боролись даже обычные люди, не военные, говорит он.
Россия недооценила Украину: Зеленский видит в этом позитив
Владимир Зеленский / EPA / UPG

Решив напасть на Украину, российский диктатор Владимир Путин недооценил нашу страну на разных уровнях. Украине это дало определенную фору. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

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"Думаю, они в целом недооценили Украину, все по-разному, на разных уровнях. Я думаю, что это с одной стороны позитив", – говорит президент.

По словам Зеленского, если бы в России осознавали, что он останется и не покинет страну, что останется власть, что люди будут выходить на улицы и защищать свои дома голыми руками, то оккупанты готовились бы к войне еще масштабнее.

Глава государства подчеркивает, что недооценка со стороны РФ его не оскорбляет. Это, наоборот, дало нашей стране фору и то время, которое было нужно, чтобы избивать врага и деоккупировать украинские территории.

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Зеленский указывает, что на Западе разведки ожидали захвата Украины за 3 дня.

"Это сложно оценить, если это не касается тебя лично. Как бы себя ведем в таких сложных ситуациях, некоторые люди были в шоке и боролись, обычные люди, не военные", – резюмировал он.

Напомним, ранее президент предложил исключить Россию из Совбеза ООН.

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