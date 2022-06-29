"Прилет" в Днепре: пострадали семь человек, среди которых ребенок

Среди пострадавших есть шестилетний ребенок

В результате ракетного удара по Днепру ранения получили семь человек, среди которых шестилетний ребенок. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского "прилета" в Днепр. Среди них и 6-летний мальчик. Его зацепило стекло от разбитого взрывом оконного стекла", - поделился глава ОВА.

Он добавил, что два человека находятся в больнице, пятеро пострадавших лечатся дома.

Также вчера российские войска нанесли ракетный удар по автотранспортному предприятию в Днепре. Под завали обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины. На месте удара были обнаружены осколки ракет “Калибр”.

Напомним, что враг ночью нанес артиллерийские удары по Зеленодольской и Широковской общинам. К счастью, в этот раз никто из людей не погиб и не пострадал.

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