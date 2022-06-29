В Запорожье боевика "ДНР" отправили в тюрьму на 15 лет

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

В Запорожье суд признал мужчину виновным в государственной измене и в участии в незаконном вооруженном формировании, и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно присоединился к террористической организации "ДНР". В дальнейшем он в составе войск РФ пытался оккупировать Запорожскую область. Бойцы ВСУ взяли его в плен.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 и ч. 3 ст. 260 УК Украины. Суд признал вину фигуранта полностью доказанной и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Славянске правоохранители задержали 49-летнего местного жителя, который в социальной сети размещал данные про расположение ВСУ.

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