Экс-моряк рассказал СБУ, как тонул крейсер "Москва": "Было много трупов"

Рашист посмотрел на происходящее, решил перейти в пехоту, но сразу же попал в плен.

Экс-моряк, попавший в плен, в рамках допроса рассказал СБУ, как тонул крейсер "Москва". Он принимал участие в операции по спасению экипажа корабля. Видео допроса опубликовала пресс-служба правоохранителей.

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Так, пленный оккупант участвовал в попытке спасения крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, уничтоженного ВСУ в апреле.

"Там было много трупов и спасение происходило очень печально", – говорит он.

Рашист утверждает, что россияне потеряли корабль, он просто утонул, отбуксировать его не смогли.

"Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался", – отметил пленный.

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Затем моряк решил перейти в пехоту. Он прошел трехдневную подготовку. Инструкторами были наемники из ЧВК "Вагнер". Первой боевой задачей новоиспеченного пехотинца была разведка в Волновахском районе, и сразу же оккупанта ждал провал.

30 "разведчиков" попали в засаду ВСУ. После встречи с украинскими воинами выжить удалось лишь троим из них. Примечательно, что российские командиры бросили раненых, а медицинскую помощь им оказывали уже ВСУ.

"Мы никого не освобождаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война", – говорит захватчик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия недооценила Украину, планируя нападение. Но это хорошо.

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