В ГСЧС появятся 80 новых подразделений для разминирования

Об этом сообщила во время брифинга спикер МВД Украины Алена Матвеева.

В ГСЧС Украины появятся 80 новых пиротехнических подразделений для гуманитарного разминирования территорий. Об этом 28 июня сообщила во время брифинга спикер МВД Алена Матвеева.

Она отметила, что на базе Международного центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования уже проходят тренинги и курсы для новых взрывотехников и уже работающих сотрудников. В каждой группе взрывотехников будет две единицы техники, инженерное оборудование для разминирования и защитная одежда для сотрудников.

Матвеева подчеркнула, что сейчас специалистов для разминирования территории хватает. Новые специалисты понадобятся после освобождения временно оккупированной территории Украины. На разминирование всей территории Украины, в том числе лесов и полей, по ее словам, нужно будет от 5 лет.

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Напомним, ранее в ГСЧС заявил, что на разминирование всей территории Украины по приблизительным расчетам может уйти не меньше десяти лет.

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