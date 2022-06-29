Зеленский на саммите НАТО назвал цели России в войне

Россия с войной может выйти за пределы Украины

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО по видеосвязи. Он высказался о настоящих целях и планах России в войне. Выступление Владимира Зеленского опубликовано на его странице в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что РФ может не остановиться на Украине, поскольку считает своей собственностью бывшие республики СССР. Поэтому под удар могут попасть страны Балтии, Молдова и Польша.

“Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят ее поработить", - объяснил украинский президент.

Он отметил, что страна-агрессор стремится полностью уничтожить города Украины, обстреливая их из тяжелого вооружения. Сейчас РФ уже делает это на востоке и юге нашего государства, как добавил президент.

Зеленский также предупредил НАТО, что за следующий год ситуация может ухудшиться, а это приведет к общему “реальному провалу” Украины и альянса. Ведь под ударом России могут оказаться и другие страны союза. Именно поэтому миру нужен смелый Североатлантический альянс.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на полях саммита НАТО заявил, что Украина должна выиграть войну против России "на поле боя", и в этом ей помогут.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.