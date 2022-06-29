НАТО поможет Украине победить на поле боя, – премьер Бельгии на саммите

Такое заявление он сделал после выступления президента Владимира Зеленского перед участниками мероприятия.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на полях саммита НАТО, который проходит сейчас в Мадриде, заявил, что Украина должна выиграть войну против России "на поле боя", и в этом ей помогут. Такие слова политик опубликовал на своей странице в Twitter.

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Так, Де Кро говорит, что участники саммита Альянса поговорили с президентом Владимиром Зеленским, убедив его, что НАТО и дальше будет помогать Украине для победы.

"У нас была возможность пообщаться с президентом Зеленским. Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя", – заявляет политик.

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По словам бельгийского премьера, страны НАТО должны и дальше поддерживать не только украинского лидера, но и украинский народ. Причем оказывать такую поддержку, какую только возможно.

"…чтобы одержать победу на поле боя против российской агрессии", – резюмировал Де Кро.

Напомним, что президент США Джо Байден на саммите объявил о размещении в Европе дополнительных военных сил из-за угрозы со стороны России.

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