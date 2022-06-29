Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель

Предприниматель заинтересовался восстановлением аэродрома

Сегодня миллиардер, основатель компании Virgin Galactic, Ричард Брэнсон приехал в Гостомель Киевской области. Об этом сообщил председатель Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

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“В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его обновления. Вместе с представителями Укроборонпром и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта”, - поделился Думенко и опубликовал несколько фото с миллиардером.

Глава администрации подчеркнул, что Брэнсон постоянно заявляет о поддержке Украины, ее суверенитета, территориальной целостности. Также он выступает, в том числе, за жесткие санкции против России, ее властей и экономики.

Брэнсон в Гостомеле / t.me/tarasdumenko

Брэнсон в Гостомеле / t.me/tarasdumenko

Напомним, что недавно, 27 июня, Киевскую область посетил глава Республиканского крыла Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.

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