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Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель

Предприниматель заинтересовался восстановлением аэродрома
Британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель
Ричард Брэнсон в Гостомеле / t.me/tarasdumenko

Сегодня миллиардер, основатель компании Virgin Galactic, Ричард Брэнсон приехал в Гостомель Киевской области. Об этом сообщил председатель Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.  

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“В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его обновления. Вместе с представителями Укроборонпром и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта”, - поделился Думенко и опубликовал несколько фото с миллиардером. 

Глава администрации подчеркнул, что Брэнсон постоянно заявляет о поддержке Украины, ее суверенитета, территориальной целостности. Также он выступает, в том числе, за жесткие санкции против России, ее властей и экономики. 

Брэнсон в Гостомеле / t.me/tarasdumenko
Брэнсон в Гостомеле / t.me/tarasdumenko

Брэнсон в Гостомеле / t.me/tarasdumenko
Брэнсон в Гостомеле / t.me/tarasdumenko

Напомним, что недавно, 27 июня, Киевскую область посетил глава Республиканского крыла Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш. 

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