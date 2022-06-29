МИД Украины отреагировал на зерновой шантаж Кремля

РФ ранее обвинила Запад в препятствовании экспорта продовольствия.

Россия, которая продолжает блокировать экспорт украинского зерна через морские порты Украины, обвинила Запад в препятствовании экспорта продовольствия. У Кремля никогда не заканчиваются оправдания, написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет освобождено, мир столкнется с голодом. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы", - написал Николенко.

Напомним, в РФ заявили, что у них в нынешнем году будет якобы рекордный урожай пшеницы. Кремль также утверждает, что готов экспортировать десятки тонн "собственного зерна" в обмен на снятие с него санкций.

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Российские оккупанты еще в феврале заблокировали все украинские морские порты, поэтому Украина не может вывезти морским путем зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. В Киеве считают, что есть несколько вариантов маршрута экспорта продовольствия.

Ранее стало известно, что РФ по поддельным документам вывозит в Турцию украинское зерно.

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