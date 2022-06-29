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ВСУ американской артиллерией уничтожили российские гаубицы "Акация"

Артиллеристы показали, как используют оружие от партнеров
ВСУ американской артиллерией уничтожили российские гаубицы "Акация"
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Украинские военные нанесли удар из американской артиллерии по батарее 2С3 "Акация" российских оккупантов. Видео опубликовали на странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. 

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“На одном из направлений ведения боевых действий, подразделениями 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожена вражеская батарея самоходных гаубиц 2С3 "Акация", - подписали видео бойцы.  

Отметим, что на сегодняшний день украинские защитники уже уничтожили 1572 танка, 3720 бронемашин, 781 артиллерийскую систему, 246 РСЗО, сбили 217 самолетов и 185 вертолетов, а также потопили 14 военных кораблей и катеров оккупантов.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на полях саммита НАТО заявил, что Украина должна выиграть войну против России "на поле боя", и в этом ей помогут. 

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