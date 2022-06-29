ВСУ американской артиллерией уничтожили российские гаубицы "Акация"

Артиллеристы показали, как используют оружие от партнеров

Украинские военные нанесли удар из американской артиллерии по батарее 2С3 "Акация" российских оккупантов. Видео опубликовали на странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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“На одном из направлений ведения боевых действий, подразделениями 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожена вражеская батарея самоходных гаубиц 2С3 "Акация", - подписали видео бойцы.

Отметим, что на сегодняшний день украинские защитники уже уничтожили 1572 танка, 3720 бронемашин, 781 артиллерийскую систему, 246 РСЗО, сбили 217 самолетов и 185 вертолетов, а также потопили 14 военных кораблей и катеров оккупантов.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на полях саммита НАТО заявил, что Украина должна выиграть войну против России "на поле боя", и в этом ей помогут.

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