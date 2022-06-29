Украина вернула 144 военнопленных, из них 95 - защитники "Азовстали"

Большинство украинских военных, вернувшихся из плена, имеют ранения

Сегодня, 29 июня, состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Украине удалось вернуть домой 144 воинов, в том числе, защитников мариупольской “Азовстали”. Об этом сегодня сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, как пишет ГУР МО Украины.

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"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - поделились в разведке.

Во время этого обмена удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 - Военно-морских сил;

28 - Вооруженных сил Украины;

17 - Государственной пограничной службы Украины;

9 - Территориальной обороны;

1 - Национальной полиции Украины.

В ГУР добавили, что большинство из них имеют тяжелые травмы. Однако все они получат неотложную медицинскую и психологическую помощь. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а младшему – 19, как отметили в ведомстве.

Напомним, что в плену у российских оккупантов находятся более 2,5 тысячи защитников Мариуполя и завода "Азовсталь".

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