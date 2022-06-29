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Украина вернула 144 военнопленных, из них 95 - защитники "Азовстали"

Большинство украинских военных, вернувшихся из плена, имеют ранения
Украина вернула 144 военнопленных, из них 95 - защитники "Азовстали"
Защитники "Азовстали". Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сегодня, 29 июня, состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Украине удалось вернуть домой 144 воинов, в том числе, защитников мариупольской “Азовстали”. Об этом сегодня сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, как пишет ГУР МО Украины.  

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"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - поделились в разведке. 

Во время этого обмена удалось освободить: 

  • 59 бойцов Национальной гвардии; 

  • 30 - Военно-морских сил; 

  • 28 - Вооруженных сил Украины; 

  • 17 - Государственной пограничной службы Украины; 

  • 9 - Территориальной обороны; 

  • 1 - Национальной полиции Украины. 

В ГУР добавили, что большинство из них имеют тяжелые травмы. Однако все они получат неотложную медицинскую и психологическую помощь. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а младшему – 19, как отметили в ведомстве.  

Напомним, что в плену у российских оккупантов находятся более 2,5 тысячи защитников Мариуполя и завода "Азовсталь". 

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