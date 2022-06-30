На Змеином уничтожен российский ЗРК

Авиация ВСУ на юге страны нанесла семь воздушных ударов по позициям захватчиков, разбив, в частности, командно-наблюдательный пункт.

Украинская армия продолжает операцию по освобождению острова Змеиный в Черном море. Враг несет крупные потери. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг, обнародованной в ночь на четверг, 30 июня.

"Уже подтверждено поражение еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса Панцирь-С1", - уточнили защитники.

Кроме того, авиация ВСУ в регионе нанесла семь воздушных ударов по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач. Благодаря этому российской армией потеряно более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы Мста-Б и самоходную - Мста-С, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов", - добавили в командовании.

Как сообщалось, украинские военные будут атаковать российские позиции на Змеином до полной деоккупации острова. Сейчас там находятся несколько вражеских подразделений.