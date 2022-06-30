Враг наносит по Лисичанску авиаудары, уничтожено отделение полиции - Гайдай

Оккупанты также обстреляли территорию НПЗ в Лисичанске

Российские войска бросили практически все силы на захват Лисичанска Луганской области. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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“Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много. Так, авиаудары нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчоярки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена”, - поделился Гайдай.

Глава ОВА отметил, что в городе повреждено очень много домов. В одном из подвалов после тушения пожара было найдено тело женщины.

Как сообщил Гайдай, оккупанты обстреливают территории вдоль Северского Донца. Огнем уже поражены оба берега – со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Под постоянными обстрелами находится также район “Донсоды”.

Вчера враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Лисичанска и Верхнекаменки. Сегодня утром захватчики ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского НПЗ. Также противник продолжает попытки блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Разрушения в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, что из-за вражеских обстрелов Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ, которая обеспечивала теплом и электричеством Северодонецк.

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