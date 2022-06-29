Оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск - Гайдай

Враг продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка

Российские оккупационные войска вчера совершили атаку к административной границе Луганской и Донецкой областей в сторону Спорного (Донецкая область), однако вынуждены были отступить. Об этом сегодня сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Обстреляны Золотаревка, Волчеяровка и Лисичанск", - поделился Гайдай.

Он отметил, что обстановка в Лисичанске напоминает ситуацию в Северодонецке чуть больше месяца назад. Тогда в начале штурма областного центра в городе горели дома мирных жителей один за одним.

Также глава ОВА поделился новой информацией о пострадавших жителях в результате обстрела во время набора воды. Он сообщил, что более 20 человек имеют серьезные ранения. Раненые находятся в больницах Краматорска, Днепра, Львова, где им оказывают необходимую помощь.

Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, что Лисичанск страдает от массированных обстрелов российскими войсками.

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