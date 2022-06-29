Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск - Гайдай

Враг продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка
Оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск - Гайдай
Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Российские оккупационные войска вчера совершили атаку к административной границе Луганской и Донецкой областей в сторону Спорного (Донецкая область), однако вынуждены были отступить. Об этом сегодня сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте также: В Лисичанске обстреляли очередь за водой, 8 жертв

"Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Обстреляны Золотаревка, Волчеяровка и Лисичанск", - поделился Гайдай. 

Он отметил, что обстановка в Лисичанске напоминает ситуацию в Северодонецке чуть больше месяца назад. Тогда в начале штурма областного центра в городе горели дома мирных жителей один за одним. 

Также глава ОВА поделился новой информацией о пострадавших жителях в результате обстрела во время набора воды. Он сообщил, что более 20 человек имеют серьезные ранения. Раненые находятся в больницах Краматорска, Днепра, Львова, где им оказывают необходимую помощь. 

Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA
Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA
Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA
Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, что Лисичанск страдает от массированных обстрелов российскими войсками. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK