Войска РФ обстреляли Харьков и четыре района области – глава ОВА

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские оккупанты вчера, 29 июня, вновь обстреляли Харьков и Харьковскую область. В результате 1 человек погиб, а 6 – получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под обстрел врага попали Индустриальный, Основянский и Немышлянский районы Харькова. Были разрушения гражданской инфраструктуры, но люди не пострадали.

По области оккупанты вчера обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский, Богодуховский районы. В результате в селе Малиновцы были ранены 5 человек, в том числе ребенок. В Изюмском районе в результате вражеского обстрела погиб 55-летний мужчина.

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В целом на Харьковском направлении российские оккупанты ведут оборонные бои. 29 июня они пытались наступать в районе Дементиевки, но понесли потери и отступили.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин, решив напасть на Украину, недооценил нашу страну на разных уровнях.

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Последствия вражеского обстрела / khar.gp.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / khar.gp.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / khar.gp.gov.ua