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В Минобороны РФ признались в выводе войск с острова Змеиный

Российские захватчики в своем стиле прокомментировали свое поражение на острове Змеиный
В Минобороны РФ признались в выводе войск с острова Змеиный
Остров Змеиный / gur.gov.ua

В министерстве обороны России подтвердили вывод своих войск с украинского острова Змеиный. Об этом они сегодня сообщили во время брифинга.  

"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - заявили в РФ. 

Оккупанты объяснили это тем, что Россия "не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции”.  

В то же время в оперативном командовании "Юг" рассказали, что ВСУ наносили огневые удары ракетными и артиллерийскими подразделениями по российским оккупантам на острове Змеиный. Это и привело к экстренному выводу войск врага с украинской территории.  

Отметим, что сегодня утром до официальных сообщений от украинских военных в сети появились фото острова Змеиный в дыму. Тогда появились первые предположения, что российские военные вынуждено покинули остров.

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