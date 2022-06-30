В Минобороны РФ признались в выводе войск с острова Змеиный
В министерстве обороны России подтвердили вывод своих войск с украинского острова Змеиный. Об этом они сегодня сообщили во время брифинга.
"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - заявили в РФ.
Оккупанты объяснили это тем, что Россия "не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции”.
В то же время в оперативном командовании "Юг" рассказали, что ВСУ наносили огневые удары ракетными и артиллерийскими подразделениями по российским оккупантам на острове Змеиный. Это и привело к экстренному выводу войск врага с украинской территории.
Отметим, что сегодня утром до официальных сообщений от украинских военных в сети появились фото острова Змеиный в дыму. Тогда появились первые предположения, что российские военные вынуждено покинули остров.
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