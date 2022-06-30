Россияне покинули остров Змеиный - соцсети
Официальных комментариев со стороны властей РФ или Украины пока что нет.
30 июня,появились фото якобы острова Змеиный в дыму. Его опубликовали некоторые Telegram-каналы.
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Также утверждается, что российские военные покинули остров.
"Наши источники сообщают, что так сегодня выглядит остров Змеиный. И это горит совсем не трава. Есть информация, что от острова отошли 3 малоразмерных судна. Остров пустой. Орки подорвали остатки техники и на Рапторах укатили в закат", - пишет Telegram-канал Инсайдер.
Официальных комментариев со стороны властей РФ или Украины пока что нет.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.
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