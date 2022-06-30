СБУ задержала помощника диверсанта, готовившего теракты на ж/д дороге

Вражеский агент собирал разведданные про СБУ и объекты критической инфраструктуры в Черниговской области.

Контрразведчики СБУ задержали вражеского агента, который был сообщником ранее задержанного диверсанта, планировавшего взрывы на железной дороге в Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, вражеский агент собирал разведданные про СБУ и объекты критической инфраструктуры в Черниговской области. В дальнейшем он передавал эти сведенья своему сообщнику, который планировал совершить террористические акты на объектах "Укрзализныци".

Установлено, что эти мужчины входили в агентурную сеть спецслужб РФ, созданной для проведения подрывной деятельности на западе Украины.

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По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Участие в террористической группе или террористической организации). Информатору уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что контрразведчики СБУ разоблачили агентуру ГРУ РФ, которую возглавлял нардеп Андрей Деркач.

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