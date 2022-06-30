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Ракетный удар по Николаеву: под завалами нашли тело еще одной жертвы

Спасатели продолжают разбирать завалы дома, разрушенного российским обстрелом
Ракетный удар по Николаеву: под завалами нашли тело еще одной жертвы
Разрушенный дом в Николаеве / t.me/dsns_telegram

В Николаеве спасатели во время разборов завалов разрушенного дома обнаружили тело погибшей женщины. Об этом сегодня сообщили в ГСЧС.  

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"Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины", - поделились в ГСЧС. 

То есть, на данный момент известно о семи погибших мирных жителях в результате вражеского обстрела жилого дома. Еще шесть человек получили ранения.

Отметим, что Николаев и область ежедневно страдает от российских обстрелов. Так, российские оккупанты 28 июня обстреляли десять населенных пунктов Николаевской области. 

В тот же день сообщалось, что российские войска нанесли удары по Николаеву и Очакову Николаевской области. По областному центру выпустили около 11 ракет, часть из которых удалось сбить ПВО. Очаков был обстрелян из РСЗО. В Очакове тогда погибли три человека, среди которых шестилетняя девочка. 

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