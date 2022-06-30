В Кременчуге в разрушенном ТЦ нашли еще 5 фрагментов тел

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели, разбирающие завалы на месте ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, который разрушен в результате вражеского ракетного удара, обнаружили новые фрагменты тел. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, спасатели нашли 5 новых фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел.

Напомним, 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. В результате более 20 человек погибли, много раненых (около 65 человек). 28, 29 и 30 июня в городе объявлен траур. Приспущены государственные флаги, запрещены все развлекательные мероприятия.

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин поручил ГСЧС и правоохранителям проверить в области все торговые центры на предмет соблюдения мер безопасности, чтобы не повторилась трагедия ТРЦ в Кременчуге. В частности, проверят, соблюдают ли в ТЦ все правила безопасности во время воздушных тревог.

Ранее стало известно, что СБУ установила подробности ракетного удара по ТЦ в Кременчуге и показала соответствующее видео.

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Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNS.GOV.UA/

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNS.GOV.UA/

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNS.GOV.UA/

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNS.GOV.UA/