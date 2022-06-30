СБУ установила подробности удара по ТЦ в Кременчуге, показав видео

Камеры зафиксировали попадание вражеской ракеты в гражданские объекты с разных ракурсов.

СБУ продолжает собирать многочисленные доказательства того, что российские оккупанты сознательно совершили военное преступление в Кременчуге. В частности, правоохранители установили подробности ракетного удара по ТЦ и показали видео, что опубликовала пресс-служба СБУ.

Читайте также: ВСУ продолжили контрнаступление к северу от Херсона - ISW

Так, доказательства указывают, что ракеты типа Х-22 были запущены стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3. Они взлетели с военного аэродрома "Шайковка", что в Калужской области. А вот запущенны ракеты были уже в воздушном пространстве Курской области.

При просмотре видео можно заметить попадание ракеты оккупантов именно по гражданским объектам, в том числе по торговому центру. На это указывают ролики как с камер наблюдения внутри ТЦ, так и вокруг здания, где было много посетителей.

Доказывают это и спутниковые снимки. Есть даже возможность сравнить количество машин, находившихся на парковке ТЦ в разное время.

"То ест любые выдумки российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", – говорится в публикации СБУ.

Читайте также: Как HIMARS, но мощнее: Норвегия даст Украине еще американских РСЗО

Говоря об обстреле Кременчугского завода дорожных машин, правоохранители отметили, что никакой военной техники в нем не было. Предприятие изготовляло машины для производства асфальта.

Отметим, что по факту случившегося было открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них составляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия россии – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства сейчас тщательно документируются", – сказал глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли очередной удар по острову Змеиный.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.