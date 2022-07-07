ВСУ готовятся освободить Херсон - ISW

Украинские военные нанесли удар повражеским позициям в Чернобаевке и по складу боеприпасов в Херсоне.

ВСУ продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Сообщается, что украинские военные нанесли удар повражеским позициям в Чернобаевке и по складу боеприпасов в Херсоне.

"Данные дистанционного зондирования FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. На геолоцированных кадрах видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снигиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей. Украинское оперативное командование Юг добавило, что российские войска нанесли ракетные удары по жилой инфраструктуре в Нечаянном (примерно в 33 км к западу от Николаева), но российские Telegram-каналы утверждали, что российские ракеты нанесли удар по украинским позициям", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.