ВСУ готовятся освободить Херсон - ISW
ВСУ продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
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Сообщается, что украинские военные нанесли удар повражеским позициям в Чернобаевке и по складу боеприпасов в Херсоне.
"Данные дистанционного зондирования FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. На геолоцированных кадрах видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снигиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей. Украинское оперативное командование Юг добавило, что российские войска нанесли ракетные удары по жилой инфраструктуре в Нечаянном (примерно в 33 км к западу от Николаева), но российские Telegram-каналы утверждали, что российские ракеты нанесли удар по украинским позициям", - сказано в сообщении.
Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.