Войска РФ ночью обстреляли Криворожский район – ОВА

Под прицел врага вновь попала Зеленодольская территориальная община.

Российские оккупанты сегодня ночью, 7 июля, вновь обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В частности, по его словам, под прицел врага вновь попала Зеленодольская территориальная община. В селе Марьянское повреждена линия электропередач. Село осталось частично без электричества.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно, без вражеских обстрелов.

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Нужно отметить, что российские оккупанты практически каждый день обстреливают Днепропетровскую область, применяя разное вооружение. Больше всего пострадали Апостольский и Криворожские районы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

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