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Войска РФ обстреляли Градами село на Николаевщине

Мэр уточнил, что из-за атаки поврежден детский сад, здание администрации общины, а также уничтожена пожарная машина.
Войска РФ обстреляли Градами село на Николаевщине
Иллюстративное фото / Генштаб

Оккупанты обстреляли село Лиманы в Николаевской области из РСЗО Град и артиллерии 122-го калибра. Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Он уточнил, что из-за атаки поврежден детский сад, здание администрации общины, а также уничтожена пожарная машина. Пострадавших нет.

"Враг повредил полтора десятка панелей солнечной электростанции. Ранен один гражданский", - подчеркнул мэр.

Ранее Зеленский попросил украинцев рассказывать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.

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