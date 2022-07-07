Как рашисты проводят "мобилизацию" в Лисичанске и Северодонецке, – Гайдай

Оккупанты придумали схему, как находить мужчин и пополнять ими свою армию.

Во временно оккупированном Лисичанске и Северодонецке оккупанты уже проводят принудительную мобилизацию. О том, как это происходит, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Так, по его словам, российские захватчики придумали схему для "мобилизации" населения. В данный момент они проводят ротацию, "накапливая силы" за счет жителей Лисичанска и Северодонецка.

"Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина", – говорит политик.

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По его словам, рашисты прировняли к победе во Второй мировой войне временный захват Лисичанска с Северодонецком. Но в действительности ВСУ не дали им захватить всю Луганскую область, В том числе, это касается и трассы Бахмут-Лисичанск.

Гайдай подчеркивает, что российские захватчики контролируют лишь те участки, с которых украинские защитники отошли на новые оборонные позиции.

Напомним, что в это же время российские оккупанты не выдерживают мощи ВСУ и жалуются на проблемы с психикой. СБУ публиковала соответствующий перехват.

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