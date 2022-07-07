Генштаб ВСУ назвал новые потери оккупантов
Российские оккупационные войска с 24 февраля и по состоянию на утро 7 июля 2022 года потеряли в Украине около 36 650 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.
Украинские защитники подбили и сожгли 1602 танка и 3797 бронемашин, уничтожили 815 артиллерийских систем и 247 РСЗО, сбили 217 самолетов и 187 вертолетов, а также потопили 15 военных кораблей и катеров врага.
Самые большие потери российские оккупанты 6 июля понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются наступать на некоторых участках Харьковского направления, на Славянском направлении и на Луганском направлении. На всей линии соприкосновения оккупанты обстреливают позиции ВСУ и мирные населенные пункты.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.
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