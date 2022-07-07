Данилов объяснил "работающую" тактику РФ: Но она беззащитна перед HIMARS

В это же время фиксируется, что российский арсенал начал истощаться, говорит он.

Глава СНБО Алексей Данилов объяснил, какую "работающую" тактику нашла РФ и начала использовать в Украине. Однако перед американским РСЗО HIMARS, которое есть на вооружении ВСУ, рашисты все же беззащитны. Слова Данилова передает WSJ.

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Так, спустя 4 месяца с момента полномасштабного вторжения арсенал РФ начал истощаться, говорит глава СНБО.

Однако, после ряда допущенных ошибок рашисты нашли новую тактику, которая сработала в Украине. Дело в том, что сначала захватчики пытались прорваться вглубь нашей страны, но терпели огромные неудачи и несли огромные потери. Например, ВСУ ликвидировали элитные подразделения оккупантов.

Сейчас же рашисты решили наступать шагами, прикрываясь артиллерией. По словам Данилова, они скапливают большое число артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре. Это такая цифра, с которой пока что ВСУ не в состоянии справиться, в результате чего враг получает преимущество.

В результате, Украина вынуждена вести оборонную войну. Помогают в этом прибывшие в прошлом месяце американские установки HIMARS. Это позволило нашим защитникам наносить удары по тем целям, которые раньше были вне досягаемости. Как подчеркивает Данилов, россияне "беззащитны перед HIMARS".

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В это же время чиновник указывает, что Украине нужны десятки таких РСЗО. ВСУ уже использовали так много советского оружия и боеприпасов, что постепенно ей нужно будет полагаться лишь на оружие образца НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Данилов высмеял план диктатора Владимира Путина. Предводитель рашистов хотел демилитаризации Украины, но добился ее максимальной милитаризации. Сейчас наша страна "ударными темпами" перевооружается по стандартам НАТО.

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