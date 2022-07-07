В Мелитополе "денацифицировали" и "демилитаризовали" подполковника РФ

Военачальник оккупантов решился сделать "шаг доброй воли".

В районе временно оккупированного Мелитополе ВСУ ликвидировали российского подполковника Романа Иголкина. Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Twitter.

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"Родной Мелитополь – подтверждение хорошей работы воинов ВСУ. Подполковник Иголкин Роман из Воронежской области сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – пишет Штефан.

Он указывает, что точная информация о потерях рашистов уточняется.

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Также к публикации был прикреплен скрин с подробностями об Иголкине. Оказывается, в августе 2021 года рашист уволился, а 7 февраля его снова призвали. В марте его отправили на войну против Украины. Однако 3 июля оккупанты был убит украинскими защитниками.

Отметим, что хоть информация о смерти рашиста Иголкина неизвестна, однако в день его ликвидации сообщалось об уничтожении Мелитопольского аэродрома как военной базы противника. Мэр Мелитополя Иван Федоров называл ориентировочные потери врага.

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