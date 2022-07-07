В Запорожье будут судить чиновницу, перешедшую на сторону врага

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

В Запорожье правоохранители передали в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении чиновницы из Бердянска, которая добровольно сотрудничала с российскими оккупантами. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, в марте 2022 года обвиняемая добровольно согласилась сотрудничать с российскими оккупантами. Через некоторое время ее назначили так называемым "заместителем главы Бердянского района Запорожской области". Она активно работала в незаконно созданном органе власти.

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Правоохранители задержали фигурантку. Сейчас она находится под стражей. В отношении нее следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Одесской области сотрудники СБУ выявили и нейтрализовали сеть российских интернет-агентов.

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