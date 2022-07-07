ВСУ установили флаг Украины на освобожденном Змеином – фото и видео

На флаге оставили послание для "русского военного корабля".

ВСУ установили флаг Украины на освобожденном от российской оккупации острове Змеиный. В Сети были опубликованы соответствующие фото и видео, в частности, главой Офиса президента Андреем Ермаком и спикером Одесской ОВА Сергеем Братчуком.

Читайте также: ООН заняла аморальную позицию по войне в Украине – Новая Зеландия

"Флаг Украины на острове Змеиный. Впереди у нас еще много таких видео с украинских городов, которые сейчас во временной оккупации", – пишет Ермак.

Затем он подчеркнул, что украинцам нужно больше говорить о победах Украины над Россией, и освобождение Змеиного является одной из таких побед.

Читайте также: Данилов высмеял план Путина: Добился максимальной милитаризации Украины

"Государственный флаг Украины, установленный на о. Змеином (поселок Белое Измаильского района Одесской области)", – пишет Братчук.

Примечательно, что на флаге глава Одесской ОВА Максим Марченко оставил послание для рашистов.

"Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина", – написал он.

Послание для оккупантов / t.me/Bratchuk_Sergey

Напомним, ранее сообщалось, что как только рашисты узнали о доставке флага Украины на Змеиный, они сразу же попытались его атаковать.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.