ООН заняла аморальную позицию по войне в Украине – Новая Зеландия

Вторжение РФ в Украину – это не часть глобального противостояния, а сугубо вина России, считает премьер НЗ

Россия начала “морально несостоятельную” войну против Украины, а ООН оказалась неспособной должным образом отреагировать на агрессию. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в своем выступлении перед внешнеполитическим аналитическим центром Института Лоуи в Сиднее, пишет The Guardian.

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Так, Ардерн осудила “морально несостоятельную” войну России против Украины и призвала не рассматривать ее как конфликт “демократии против автократии” или как пример неизбежных трений между конкурирующими странами.

“Принимая все возможные меры для ответа на российскую агрессию и привлечения ее к ответственности, мы должны помнить, что по сути это война России”, — сказала Ардерн.

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При этом глава правительства Новой Зеландии отметила неспособность ООН предотвратить и прекратить российское военное вторжение в Украину. Ардерн назвала бездеятельность ООН “морально несостоятельной позицией” в ответ на “морально обанкротившуюся и незаконную войну”.

“Не было лучшего примера этого, чем неспособность ООН должным образом отреагировать на войну в Украине из-за позиции, занятой Россией в Совете безопасности”, — сказала она.

Напомним, США хотят опустить стоимость нефти РФ вдвое. Если договоренность будет достигнута, то России придется продавать свою нефть по $40-60 за баррель.

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