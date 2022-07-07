В Херсоне оккупанты сжигают тела погибших, чтобы скрыть свои потери - ГУР

Российские военные любыми способами пытаются скрыть свои потери на войне против Украины

В Херсоне российские оккупанты сжигают тела военных, чтоб скрыть потери. Об этом сегодня сообщили в ГУР МО Украины.

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Разведке удалось выяснить, что на окраинах Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших человеческих останков. Из-за того, что они сильно обгорели, идентифицировать их принадлежность сложно.

“Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за результаты артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается”, - добавили в ГУР.

Напомним, что российские оккупанты жалуются на проблемы с психическим здоровьем из-за высоких потерь, которые несут их войска в боях против ВСУ.

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