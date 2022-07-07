Оккупанты разбежались от ударов HIMARS - Запорожская ОВА

Сообщается, что теперь дезертиров разыскивают российские спецслужбы.

Во временно оккупированной части Запорожской области 30 оккупантов дезертировали после обстрела ВСУ из HIMARS. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Сообщается, что теперь дезертиров разыскивают российские спецслужбы.

"Военнослужащие российских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars. Так, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих РФ, которые покинули места дислокации подразделений", - отметили в ОВА.

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