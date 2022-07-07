На Черниговщине обнаружили схрон оккупантов

Схрон с оружием и боеприпасами правоохранители нашли во время отработки Рипкинской общины.

В Черниговской области пограничники вместе с другими правоохранителями обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В частности, схрон с оружием и боеприпасами правоохранители нашли во время отработки Рипкинской общины, которая некоторое время была под российской оккупацией. На месте, где располагались оккупанты, нашли гранатомет РПГ-26 и выстрелы к нему, гранату Ф-1, более 600 патронов разного калибра.

По маркировке на деревянном ящике установлено, что эти боеприпасы принадлежат 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде из Алтайского края РФ.

Все найденное правоохранители изъяли. Решается вопрос о передачи гранатомета и боеприпасов в ВСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.