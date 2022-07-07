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В Харькове задержали корректировщика вражеских ударов по городу

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Харькове задержали корректировщика вражеских ударов по городу
Задержание подозреваемого / npu.gov.ua

В Харькове правоохранители разоблачили и задержали местного жителя, который поддерживал действия российских оккупантов и передавал им координаты ВСУ. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным досудебного следствия, фигурант в Интернете открыто поддерживал действия российских оккупантов, одобрял их действия, в частности, действия кадыровцев. Кроме того, в его мессенджерах полиция нашла информацию с координатами расположения личного состава ВСУ в Харькове, которую он передавал гражданке РФ.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее в Одесской области сотрудники СБУ выявили и нейтрализовали сеть российских интернет-агентов. Они "разгоняли" через социальные сети деструктивные тексты и сообщения.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua
Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua
Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua
Фото с места обыска / npu.gov.ua

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