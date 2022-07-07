СБУ задержала агента РФ: разведывал позиции украинского ПВО

Российский агент проводил разведку на юге и востоке Украины

В Днепропетровской области СБУ задержала агента РФ, который разведывал позиции украинской системы ПВО на юге и востоке Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов", - поделились в СБУ.

В ведомстве добавили, что мужчина пытался выяснить, где находятся украинские зенитно-ракетных комплексов С-300. Координаты он передавал своему “куратору” по закрытым каналам связи.

По одной из версий, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту страны. Агент РФ сейчас находится под стражей, ему сообщили о подозрении.

В СБУ отметили, что на днях система ПВО на Днепропетровщине сбила 6 из 7 ракет, которыми противник пытался обстрелять регион.

Напомним, что сотрудники СБУ выявили факты сознательного срыва поставок медицинского оборудования в военные госпитали и в медицинские учреждения со стороны предприятий, владельцем которых является гражданин РФ.

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