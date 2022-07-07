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В РФ объявили об "отдыхе" для войск в Украине

Среди оккупантов проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей.
В РФ объявили об "отдыхе" для войск в Украине
Иллюстративное фото / EPA

Войска оккупантов получили возможность "отдохнуть" на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

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Сообщается, что среди оккупантов проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей.

"В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе "специальной военной операции", проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – заявили в российском минобороны.

В ведомстве также сообщили, что на полевых пунктах проходит плановое обслуживание боевых машин.

Ранее Зеленский попросил украинцев сообщать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.

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