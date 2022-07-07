В Кременной оккупанты расстреливают людей на улицах - Гайдай

Мужчины, которые соглашаются работать на оккупантов, как правило, получают повестки.

Оккупанты преследуют местных жителей, у которых активная проукраинская позиция или которые отказываются сотрудничать с российскими властями. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он рассказал, что оккупантам в том числе помогают и местные коллаборанты.

"В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, сдающие население с проукраинской позицией, указывают точные адреса", - сказал Гайдай.

Он также сообщил, что тех, кто не хочет работать на оккупантов, угрозами заставляют выходить на работу. Мужчины, которые соглашаются, как правило, получают повестки.

Ранее Зеленский попросил украинцев сообщать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.