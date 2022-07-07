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В Николаеве прогремели взрывы - СМИ

Воздушной тревоги в городе во время взрывов не было
В Николаеве прогремели взрывы - СМИ
Выстрел из артиллерии. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сегодня, 7 июля, в обед в Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщили в “Суспільне”.  

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Местные СМИ также написали о том, что местные жители слышали в городе четыре взрыва. По предварительной информации, город вновь обстреляли российские войска.  

"В Николаеве прогремело четыре взрыва. По предварительным данным, город обстреляли оккупанты", - пишут местные издания. 

Официальных сообщение об обстреле пока не было. Также неизвестны возможные масштабы разрушений и есть ли пострадавшие.  

Отметим, что сегодня утром в городе Очаков Николаевской области также были зафиксированы вражеские “прилеты”. Также утром были обстрелы Островского старостинского округа Куцурубской общины. Разрушено фермерское хозяйство. Потерпевших из-за этих обстрелов, к счастью, нет, как сообщили в Николаевской ОВА.  

Напомним, что вчера российские оккупанты несколько раз обстреляли Николаевскую область, в результате чего были разрушены гражданские объекты и сгорело поле с ячменем площадью 50 га. 

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