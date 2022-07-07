В Николаеве прогремели взрывы - СМИ

Воздушной тревоги в городе во время взрывов не было

Сегодня, 7 июля, в обед в Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщили в “Суспільне”.

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Местные СМИ также написали о том, что местные жители слышали в городе четыре взрыва. По предварительной информации, город вновь обстреляли российские войска.

"В Николаеве прогремело четыре взрыва. По предварительным данным, город обстреляли оккупанты", - пишут местные издания.

Официальных сообщение об обстреле пока не было. Также неизвестны возможные масштабы разрушений и есть ли пострадавшие.

Отметим, что сегодня утром в городе Очаков Николаевской области также были зафиксированы вражеские “прилеты”. Также утром были обстрелы Островского старостинского округа Куцурубской общины. Разрушено фермерское хозяйство. Потерпевших из-за этих обстрелов, к счастью, нет, как сообщили в Николаевской ОВА.

Напомним, что вчера российские оккупанты несколько раз обстреляли Николаевскую область, в результате чего были разрушены гражданские объекты и сгорело поле с ячменем площадью 50 га.

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