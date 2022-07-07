На Николаевщине оккупанты уничтожили 50 га ячменя

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 6 июля, российские оккупанты несколько раз обстреляли Николаевскую область, в результате чего были разрушены гражданские объекты и сгорело поле с ячменем площадью 50 га. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В частности, враг обстрелял окрестности села Шевченково Николаевского района. В результате загорелся ячмень и сухая трава. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 18:15, но огонь успел уничтожить 50 га ячменя.

Кроме того, 6 июля в Николаевской области горела пшеница на площади 2 га и 15 га. Но это не было связано с последствиями вражеских обстрелов. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты похитили все ценные экспонаты из музеев города

Между тем, российские оккупанты каждый день обстреливают мирные населенные пункты Николаевской области, в том числе сам Николаев. Так они пытаются деморализовать местных жителей и остановить продвижение ВСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.