Войска РФ ударили ракетами по Краматорску

По предварительной информации, есть погибшие среди мирных жителей.

В Донецкой области российские оккупанты сегодня, 7 июля, ударили крылатыми ракетами по Краматорску. В результате погибли мирные жители, сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, враг нанес ракетный удар по центру Краматорска. Сколько погибло мирных жителей – уточняется.

Российские оккупанты сейчас каждый день обстреливают Краматорск и другие населенные пункты Донецкой области. Так, вчера, 6 июля, оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса, в результате чего были погибшие и раненые мирные жители. Кроме того, было повреждено 47 гражданских объектов, в том числе жилые дома, школа, детский сад, техникум, колледж и больница.

Враг обстреливает мирные населенные пункты Донецкой области из ЗРК С-300, реактивных систем залпового огня, артиллерии и танков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

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