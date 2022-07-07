В Мариуполе из-за порезов проводят ампутацию - мэрия

В горсовете приводят пример, когда человек ранился во время стрижки ногтей, и из-за этого лишился пальца.

В Мариуполе из-за отсутствия лекарств врачи не могут предоставить медицинскую помощь / t.me/mariupolrada

Нехватка лекарств и медицинского оборудования в Мариуполе возвращают медицину к уровню средневековья. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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В горсовете приводят пример, когда человек ранился во время стрижки ногтей, и из-за этого лишился пальца.

"Яркий пример: недавно один из жителей ранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам из-за отсутствия медикаментов пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-за обычного пореза!" - говорится в сообщении.

Также в мэрии отмечают, что такие "быстрые решения" приходится медикам принимать постоянно.

Ранее Зеленский попросил украинцев сообщать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.