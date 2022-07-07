Терроборона с боем взяла в трофей БМП оккупантов

Украинские военные захватили БМП-3 в бою, используя артиллерийское орудие и танковый обстрел.

Бойцы подразделения Днепропетровской отдельной бригады Сил ТрО захватили российскую боевую БМП. Об этом сообщает ВСУ на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что украинские военнослужащие захватили БМП-3 в бою. Они использовали артиллерию и танковый обстрел.

Ранее Зеленский попросил украинцев сообщать об успехах армии. Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге страны.