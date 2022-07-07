Зеленского просят легализовать порнографию – петиция

Авторы призывают отменить средневековый запрет и получить новую статью доходов для бюджета

На сайте Офиса президента появилась петиция о легализации порнографической деятельности в Украине. Обращение быстро набирает голоса граждан и всего за три дня под ним подписалось более 9 тысяч граждан из 25 тысяч необходимых.

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Автор петиции отмечает, что большинство развитых государств не имеют запрета на порнографическую деятельность.

"Данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно – может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", – говорит автор.

Также в петиции отмечается, что нормы закона прописаны слишком обобщенно и не различают порнографию и эротику в искусстве.

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“Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно изъят!" – считает автор.

Не менее важным автор петиции считает и чисто экономический аспект, особенно в условиях войны.

"Сейчас, когда многие потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты" , – подчеркнул автор петиции.

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В этом контексте автор упомянул акцию украинских пользователей платформы “Onlyfans”, где с помощью эротики собирали деньги на ВСУ. Автор отметил, что при желании полицейские могли бы привлечь участников акции к уголовной ответственности за такую помощь армии.

"Поэтому сейчас это очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их в Украине! Это докажет демократичность и свободу Украины, за которую мы сейчас боремся!" – убежден автор.

Напомним, петиция о запрете очного обучения набрала 25 тысяч голосов. В обращении говорится, что не все школы и детсады оборудованы укрытиями, да и эвакуировать большое количество детей в считанные минуты будет непросто.

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