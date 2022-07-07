В Минобороны сказали, на что сейчас сосредоточены основные усилия врага

Россия ведет войну на истощение

Российские войска нацелены на полный захват Луганской области и выход на границы Донецкой области. Об этом сегодня сообщила во время брифинга заместитель министра обороны Анна Маляр.

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“В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над Луганской областью, который по состоянию на данный момент враг еще не установлен. Наиболее сложная обстановка сегодня сложилась в Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области”, – заявила Маляр.

Замминистра отметила, что РФ не отказывается ни от одной из своих стратегических целей. Учитывая масштабы, задачи и сроки проведения так называемой “специальной операции” враг сейчас ведет войну на истощение.

Также Маляр добавила, что противник будет и дальше удерживать силы обороны от продвижения в сторону государственной границы, и будет держать под контролем логистическое сообщение по маршруту Белгород-Купянск.

Напомним, что в разведке Великобритании считают, что следующая главная битва за Донбасс пройдет в Славянске.

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