Обязательный военный учет для женщин с октября: Минобороны дало объяснение

С 2014 года ни одна украинка не была принудительно мобилизована, говорят в ведомстве.

Замглавы Минобороны РФ Анна Маляр прокомментировала информацию об обязательной постановке женщин на воинский учет. Якобы норма должна действовать начиная с 1 октября. В действительности, все оказалось не так. Слова Маляр прозвучали в эфире телемарафона.

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"По состоянию на данный момент никакие изменения не планируются и речь не идет об обязательной постановке (на воинский учет – ред.), – сказала Маляр.

Она уточнила, что данный вопрос будет доработан, а Генеральный штаб ВСУ по итогу сообщит подробности.

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Замминистра обороны подчеркивает, что начиная с 2014 года и по нынешнее время ни одна украинская женщина не была принудительно мобилизована. А начиная с полномасштабного российского вторжения, 24 февраля, мобилизовано около 1 000 украинок. Это те женщины, которые самостоятельно пришли и заявили о желании мобилизоваться, резюмировала Маляр.

Напомним, ранее Генштаб отменил запрет на свободное передвижение мужчин по стране.

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